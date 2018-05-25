Son dakika... Şimşek'ten ekonomi ile ilgili çok önemli açıklamalar

GEÇ DE OLSA GÜÇLÜ ADIM ATILDI

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Şimşek'in konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle:

* TCMB geç de olsa çok güçlü bir adım attı ve bu adım etkili oldu

* TCMB'nin adımı etkili, bu etkiyi kısmen sınırlayan dün birkaç etken oldu

* Bunlardan biri Halkbank'a ilişkin asılsız iddialar, Halkbank bunu yalanladı

49 MİLYAR DOLAR CEZA İDDİASI UYDURMA

* Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haberdi, banka ile ilgili bir karar yok

* Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değil, hükümetimizin tam desteğine sahiptir

* TCMB para politikasında güçlü tepki verdi, vermeye devam edecek

* TCMB ne gerekiyorsa yapacaktır



* ABD'de uzun vadeli faizler hızla artarak yüzde 3'ü aştı, yüzde 3 kritik bir eşiktir, bunun etkisi oluyor

* Petrol fiyatları arttı, bu artıştan olumlu etkilenen gelişmekte olan ülkeler var, olumsuz etkilenen ülkeler var; bu da Türkiye'nin kontrol ettiği bir husus değil

* Amerikan dolar endeksinde göreceli bir yükseliş var

* Bu üç konu Türkiye'ye özgü değil ama Türkiye'nin olumsuz ayrışmasına neden olan bazı gelişmeler var

* ABD yaptırımlar listesine Türk şirketlerini ve vatandaşlarını koydu, bunun da etkisi oldu

* Seçim arefesindeyiz, maliye politikasına ilişkin bazı endişeler var; Türkiye daha önce maliye politikasında güçlü duruşunu devam ettirdi, bu konuda tereddütler yersiz

* Birtakım adımlar atıldı, atılacağı söylendi, bunu giderecek oyun planları vardır

* Merkez bankası çok güçlü tepkiyle, gerektiğinde devamı gelecek, bağımsız olduğunu ve gereğini yapacağını net şekilde ortaya koydu

OHAL YATIRIMLARI KISMEN ETKİLEMİŞ OLABİLİR AMA...

* Piyasada OHAL olmasaydı TL bu kadar değer kaybetmezdi deniyor, OHAL kısmen yatırım girişini etkiliyor ama OHAL bir mecburiyetten dolayı geldi

* Türkiye OHAL ile terörün nefesini kıstı, turizm sektörü toparlandı; bu söylemlerde işi bağlamında tutmak lazım

* Cumhurbaşkanı da ifade etti, Türkiye'nin eli terörle mücadelede rahatladığı zaman OHAL bir gün dahi devam etmeyecek

OYNAKLIK SADECE TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DEĞİL

* Bu oynaklık para birimindeki değer kaybı sadece Türkiye'ye özgü değil

* İddia edildiği gibi bünyemiz zayıf değil, Türkiye geçmişte dayanıklılığını ortaya koydu-

* Türkiye bir aydan az sürede seçimi aradan çıkaracak ve Türkiye pozitif şekilde ayrışacak

BÜNYEMİZ ZAYIF DEĞİL

*İddia edildiği gibi bünyemiz zayıf değil, Türkiye geçmişte dayanıklılığını ortaya koydu

*Türkiye bir aydan az sürede seçimi aradan çıkaracak ve Türkiye pozitif şekilde ayrışacak

*Dış kaynaklı olarak ilave yeni bir takım hususlar ortaya çıkmazsa, geçmişteki deneyim gösteriyor ki, 10 gün içinde atılan adımlar etkili oluyor

*Seçimleri içeriden ve dışarıdan şekillendirmeye yönelik bir takım müdahaleleri görüyoruz; biz gerekeni yapacağız ve gerekiyorsa çok daha güçlü tepkiyi vereceğiz

*Kamu maliyesine ilişkin bugün itibarıyla kamu maliyesindeki duruşu bir çok em'ye göre daha iyiyse de buna ilişkin kaygıları anlıyoruz

*Gelir performansında yılbaşından bu yana güçlü bir duruş söz konusu

FİRMALARA YAPILANDIRMA İÇİN DESTEK VERECEĞİZ

*Gerektiğinde firmalarımıza yapılandırma konusunda güçlü destek (vereceğiz) kayıtsız değiliz

*Firmalarımız döviz ile borçlanacak ama geri ödeme kapasitesi olan borçlanacak; KOBİ'lere ilişkin kısım devreye girdi, aynı şeyi büyük firmalara da yapacağız

*Bu reform ortalık yatışınca başlı başına Türkiye'nin notunu iyileştirmeye ve kırılganlığı azaltmaya yeterlidir

*Bankacılıkta sermaye yeterlilik oranı son derece güçlü, şok etkisiyle, kur bu seviyede bile olsa, sermaye yeterlilik oranı ancak yüzde15'e iniyor ki bu bile küresel benzerlerlerinin iki katı

*Şu anda problemli kredilerin oranı %2.9; bunun da %75'ine ilişkin genel karşılık var

BANKACILIKTA KARLILIK SÜRÜYOR

*Bankacılık sektörü karlılığı devam ediyor; bankacılık sektörü aşırı borçlu mu? o da değil

*Bankacılık sektörü sağlam olmaya devam ediyor, kamu maliyesi güçlü; gelişmelere bakınca gerçekten realiteden kopuk bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz

*TL'nin reel efektif bazda geride kalması gerçeklikten kopuşu ifade ediyor

GÜNDEMİMİZDE VERGİ ARTIŞI YOK

*Adımı attıktan sonra iletişim daha kolay, TCMB para politikasında çok güçlü tepki verdi, gerekirse ilave tepki verecektir

*Yatırımcılarla görüşmelerde mesajımız net olacak, para politikasında normalleşme, sadeleşme dahil olmak üzere süreç devam edecek

*Maliye politikasında Türkiye'nin güçlü duruşu var, bu devam edecek, ikiz açığa izin vermeyeceğiz

*Gündemimizde vergi artışı ya da yeni artış yok

*Tekrar-gündemimizde vergi artışı ve yeni vergi yok

*AB ile güçlü ilişkilerimizi devam ettireceğiz, gümrük birliği güncellenmesi devam edecek

*ABD'nin bize karşı politikasının yanlış olduğunu ABD'nin eninde sorunda göreceğine inanıyorum

*Yatırımcılarla seçim sonrası için vizyonumuzu paylaşacağız, yapısal reformlar gündemimizde

*Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin risk primi azalacaktır

*Bugünkü fiyatlamalar çok ciddi risk primini içeriyor, para politikasında güçlü tepki verildi; sadeleşme dahil gerekirse ilave adımlar gelir

*Yatırımcılarla yapacağımız görüşmeler inanıyorum ki etkili olacak ve fark yaratacak

KUR SIKINTIYA GİRENLER İÇİN GEREKİRSE...

*Kurdaki artış reel sektör bilançolarında, 1 yıllık vadeye kadar sınırlı, orta-uzun vadede, böyle kalırsa bir tahribat olacak

*Bu trendi geri çevirmemiz, seçim sonrası atacağımız adımlar ve öngörülebilirliğin artmasıyla tahribat sınırlanır

*Kurun seviyesi, dış borç ana para ve faiz ödemelerini olumsuz etkiliyor ama ithalat kanalıyla vergi gelirlerini olumlu etkiliyor, net bazda kamuya önemli etki olacağını düşünmüyorum

*Burada etkilenen kesim reel sektör ve buna kayıtsız değiliz, onların yanındayız

*Kur nedeniyle sıkıntıya girenler için, ki gerekirse ilave çalışmalarımız olur, bu konuda reel sektöre yardımcı olacağız

*Döviz talebinin dün büyük talebi yerli firmalardan geldi ve dedikodular nedeniyle vatandaşlardan geldi; firmalara sesleniyorum, endişe etmelerine gerek yok, yardımcı olacağız

MERKEZ'DEN YENİ HAMLE

Öte yandan Merkez Bankası bugün de İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin açıklama yaptı. Merkez Bankası açıklamasında “25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4.2000, Euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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