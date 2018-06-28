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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
28.06.2018 - 19:44, Son Güncelleme:

Son dakika... Şarık Tara hayatını kaybetti

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Son dakika... Şarık Tara hayatını kaybetti

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki iş insanı Tara’nın saat 19.25’te çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tara'nın cenaze töreni 30 Haziran Cumartesi günü öğle namazına müteakip yapılacak.

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara, tedavi gördüğü hastanede saat 19.25 sularında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Şarık Tara, 88 yaşındaydı.

Tara'nın cenaze töreni 30 Haziran Cumartesi günü öğle namazına müteakip yapılacak.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Acıbadem Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınan iş adamı Şarık Tara'nın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun, "Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19.19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Son dakika... Şarık Tara hayatını kaybetti

ŞARIK TARA'NIN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın ölümüyle ilgili olarak Maslak Acıbadem Hastanesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Şara'nın vefatının ardından Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Sayın Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19:19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz"

ŞARIK TARA KİMDİR?

ENKA Holding Fahri Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Şarık Tara, 1930 yılında Üsküp’te doğdu. Aynı zamanda, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olan Şarık Tara, 2014 yılında ödediği 37.6 milyon lira ile Türkiyenin en fazla vergi veren kişisi oldu. Şarık Tara, 2015 yılı verilerine göre 2.4 milyar dolar kişisel serveti ile de Türkiyenin en zengin 6. kişisi oldu.

Son dakika... Şarık Tara hayatını kaybetti


22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te doğmuştur. Annesi Erenköy Kız Lisesi'nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure hanımdır. Anne tarafından I. Murat'ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey'in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara'nın dedesi İbrahim Bey'in babası Hamza Bey'den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ'daki Tara Dağı ve Tara Nehri'nden gelmektedir) ailesindendir. Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad'da tahsil yapmış bir avukattır. Sancak ve güney Yugoslavya müslümanlarının Yugoslavya Kralı nezdinde temsilciliğini de yapan babası Manastır'da avukatlık stajını yaparken annesi ile tanışmışlardır.

1942 yılında Üsküp Başkonsolosu Reşat Karabuda'nın yardımıyla önce kendisi İstanbul'a gelir ve yengesi Seniha hanımın yanında kalır. 1944'de ailesinin de geldiği Türkiye’de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında kızkardeşi Vildan Gülçelik'in kocası (daha sonra bir uçak kazasında vefat eden eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başlamıştır. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket'e, 1972'de de ENKA Holding A.Ş.’ye dönüşmüştür. Şarık Tara, bünyesinde çok sayıda şirketin yer aldığı ENKA Holding Yatırım Anonim Şirketi’nin halen Fahri (Onursal) Başkanlığını yapmaktadır.

Son dakika... Şarık Tara hayatını kaybetti

İşadamı Vehbi Koç ile de çok iyi arkadaş olan Şarık Tara, Vehbi Koç ile olan söyleşisinde başarısını şu şekilde anlatıyor: "Rahmetli Vehbi Koç bir gün bana şunu sordu: "Şarık bu nasıl bir yönetim biçimi?" Bizim yönetim tarzımıza Ağabey management adını takmıştı. Yani ilk kurulduğumuz yıllarda işyerlerindeki alışılmış yönetim biçimlerinden farklıydık. Aramızdaki sevgi, saygı ve arkadaşlık ilişkileri kuvvetliydi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu dünyaya gelmişsiniz bir kez, mutlu olun
Bu dünyaya gelmişsiniz bir kez, mutlu olun
Şarık Tara hayatını kaybetti
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