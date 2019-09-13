Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı
TÜİK'in açıklamasına göre mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Temmuz'da yıllık yüzde -1.2 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise yüzde 4.3 oranında artış yaşandı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %4,3 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %4,7 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,5 azaldı.
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