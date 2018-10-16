Sanayi üretimi Ağustos'ta yüzde 1.7 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi dayanıklı tüketim ve ara malı üretimindeki zayıflamanın etkisiyle Ağustos'ta yüzde 1.7 artış gösterdi.
REUTERS'IN 8 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, toplam sanayi üretiminde Ağustos ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış artışın yüzde 1.25 olması bekleniyordu.
Analistler verilerin ekonomide beklenen yavaşlamayı teyit ettiğini belirtirken Eylül'de ise verilerin yavaşlamanın daha da belirginleştiğini göstermesi bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 1.1 daralırken TÜİK verilerinden Reuters'ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi üretimi Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 daraldı.
Ekonomistler bayram tatili ve finansal çalkantının yaşandığı Ağustos ayı sonuçlarında üretimdeki ekonomide beklenen yavaşlaması daha net bir şekilde teyit edecek bir veri bekliyorlardı. Hatta bazı ekonomistler Ağustos'ta daralama da olabileceğini öngörürken veri yüzde 1.7 ile beklentilerin hafif üzerinde geldi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Haziran seçimleri sonrası siyasi belirsizliğin azalmasına paralel alt sektörlerin geneline yayılan bir artışla Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde yüzde 5.6 artmıştı.
İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Ağustos'ta sanayi üretiminde yavaşlama başladı ancak takvim etkisinden arındırılmış veri sınırlı da olsa büyümenin devam ettiğine işaret ediyor. Bu bağlamda Ağustos verisi iktisadi faaliyette yavaşlama görüşünü desteklese de finansal piyasalardaki dalga boyunun tepe yaptığı bir ayda ivme kaybının beklentilere göre daha sınırlı olduğuna işaret ediyor" dedi ve ekledi:
"Alt detaylarda zayıflamanın dayanıklı tüketim ve ara malı üretiminden kaynaklandığı görülüyor. Bu durum iç talepte beklediğimiz yavaşlamayı doğruluyor. Öncü göstergeler Eylül itibariyle sanayi üretimindeki yavaşlamanın hızlanacağına ve endekste yıllık daralmanın görülebileceğine işaret ediyor."
TÜİK verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış bazda Ağustos'ta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 artış gösterdi.
Büyümenin öncü göstergelerinden biri olan sanayi üretimi verisi, büyümenin hızına ilişkin sinyal vermesi nedeniyle yakından izleniyor.
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yavaşlamasına rağmen yüzde 5.2 büyümüştü. Ancak finansal koşullardaki sıkılaşma, TL'deki değer kaybı, TCMB'nin sıkılaştırma adımları ve iç tüketimde yavaşlamanın etkisiyle ekonomide son iki çeyrekte daralma bekleniyor.
Sanayi üretimi verileri ekonomik aktivitede beklenen daralmanın hangi kuvvette gerçekleşeceğine ilişkin öncü bir gösterge olarak yakından izleniyor.
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