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Ekonomi
Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:00,Son Güncelleme:/

Son dakika... Sanayi üretimi açıklandı

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Son dakika... Sanayi üretimi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Kasım'da sanayi üretimi yüzde 5.1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.

Son dakika... Sanayi üretimi açıklandı

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.
Son dakika... Sanayi üretimi açıklandı




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