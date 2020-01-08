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Ekonomi
İlkay DİKİCİ- Anıl UÇAN- Ali Kerem BENGİ / DHA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 07:20,Son Güncelleme:/

Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar başladı

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Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar başladı

Dün pistten çıkan uçak nedeniyle uçuşa geçici olarak kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı yeniden faaliyete geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonra uçuşlar başladı. PC2297 sefer sayılı Dalaman uçağıyla piste ilk uçak indi. Ardından kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı. Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na 06.29’da indi. Sabiha Gökçen’deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

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