Son dakika... S-400'lerle ilgili önemli açıklama: Aralıkta kurulmuş olacak
CNN Türk'te soruları yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "S-400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak" açıklamasında bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklamasından notlar;
Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. Teknofest gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.
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