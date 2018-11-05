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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
05.11.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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Son dakika... Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Rıza Sarraf hakkında, Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yakalama kararı çıkarıldı.

BEYKOZ 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rıza Sarraf ve avukatı katılmadı.

Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için daha önceden tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını hatırlattı.
Sanık Sarraf'ın celse arasında tahliye olduğuna dair basında haberler çıktığının anlaşıldığını belirten mahkeme hakimi, zaman ve emek kaybının önüne geçilmesi için sanık Sarraf'ın halen tutuklu olup olmadığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

EBRU GÜNDEŞ'İN DOSYASI AYRILMIŞTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarında, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir ABD'de tutuklu bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla alınabileceğini, bu sürecin savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir yönünden davanın ayrılarak, yeni esasa kaydedilmesine karar vermişti.

Rıza Sarraf'ın yalısındaki tadilatlar yıkılacak
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