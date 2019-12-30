Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.12.2019 - 07:29,
Son dakika... Resmi Gazete’de yayımlandı! Tecil faizi 4 puan düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 19 olarak uygulanan Amme Alacaklarının Tahsili’ndeki tecil faizini yüzde 15’e düşürdü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı amme alacaklarına ilişkin tecil faizlerinde indirime gitti. Bakanlık konuyu Resmi Gazete’den duyurdu.
Buna göre, yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi 4 puan düşürülerek yüzde 15’e çekildi.
Tebliğ yayımı tarihiyle yürürlüğe girdi.
İşte Resmi Gazete’deki o detay:
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