Son dakika... Resmi Gazete’de yayımlandı! Çocuğu olanlar dikkat
İçişleri Bakanlığı, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti.
Okul servislerindeki yaş sınırı 1 Temmuz 2021 yılına kadar aranmayacak şekilde düzenlendi. Resmi Gazete’de bulunan karara göre, 2019-2020 yılları itibarıyla on iki yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yaş sınırı aranmayacak.
Eski şartlarda 12 yaşındaki okul servisi araçları hizmet vermeye devam edemiyordu.
Yönetmelikteki değişiklik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
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