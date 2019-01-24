Son dakika... Renault'un yeni CEO'su belli oldu
Renault-Nissan ittifakının CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'daki tutukluluk süreci devam ederken Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Davos'ta yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurmuştu. Renault grubunun yönetim kurulu bugün toplanarak yeni CEO'yu açıkladı.
Renault'nun tutuklu CEO'su Carlos Ghosn'un dün akşam istifa ettiği bildirilmiş, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Davos'ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Bloomberg'e verdiği röportajda istifayı açıklamıştı.
Renault'nun yönetim kurulu bugün TSİ 12:00'da toplanacak ve yeni CEO'yu açıklamak üzere toplanmıştı. Ghosn'un yardımcısı Thierry Bollore'yi de CEO olarak terfi aldı.
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