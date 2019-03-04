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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.03.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 23 zincir markete soruşturma

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Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 23 zincir markete soruşturma

Rekabet Kurumu, meyve ve sebzede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti nedeniyle 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, su ile yaş meyve ve sebzede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti amacıyla perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, perakende gıda alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla Yeni Mağazacılık, BİM, Şok, Migros, Hakmar, UCZ Mağazacılık, Carrefoursa, Makro Market, Adese, Özen, Yunus Market, Yeni Çağdaş, Mopaş, Ersan, Altunbilekler, Soykan, Başgimpa, Gimsa, Çağrı Gıda, Bildirici, Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda, Şafak Gıda, Metro Grosmarket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

BİRLEŞME-DEVRALMA İŞLEMLERİ

Öte yandan, Kurul tarafından, Indorama Ventures Pcl'nin, bağlı şirketi Indorama Netherlands B.V. aracılığıyla INVISTA Resins & Fibers GmbH'nin hisselerini devralması işlemine izin verildi.

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Eaton Capital Unlimited Company tarafından devralınması işlemine onay veren Kurul, Tosmur ve Tezcan aileleri tarafından ortak kontrol edilen Tat Nişasta İnş. San. Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Tezcan ailesi tarafından devralınmasını kararlaştırdı.

Kurul, Kartek Holding AŞ'nin bir kısım hissesinin MT Holding AŞ bünyesindeki MTS Teknoloji Yatırımları AŞ tarafından, Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün Kartek Holding AŞ tarafından, Ekol Lojistik AŞ'nin tek kontrolünün Ahmet Musul tarafından, Magneti Marelli S.p.A.'nın ve bazı iştirakleri ile bağlı şirketlerinin tek kontrolünün, KKR&Co. Inc tarafından kontrol edilen CK Holdings Co. Ltd. tarafından devralınması işlemlerini de onayladı.

APM Terminals B.V.'nin tek kontrolünde olan Côte d'Ivoire Terminalin APM Terminals B.V. ve Bolloré Africa Logisticsin ortak kontrolüne geçmesi işlemine Kurul tarafından izin verildi.

Ayrıca, "Grand Azur" markasının ve D-Resort Grand Azur Hotel ile bu otelin lojmanı olarak kullanılan binanın demirbaşlarıyla, TUI Travel Overseas Holdings Limited'in kontrolündeki TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret AŞ tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurulu 07.02.2019 tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla;

- Yeni Mağazacılık A.Ş.

- BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

- Şok Marketler Ticaret A.Ş.

- Migros Ticaret A.Ş.

- Hakmar Gıda Tur. Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

- UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş.

- Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş

- Makro Market A.Ş.

- Adese Alisveris Merkezleri Ticaret A.Ş.

- Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş.

- Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.

- Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

- Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş.

- Altunbilekler Ticaret ve Sanayi A.Ş.

- Soykan Tük. Mal. Paz. San. Tic. A.Ş.

- Başgimpa Başdurak Gıda İht. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.

- Gimsa İnşaat Sanayi Ticaret Turizm İthalat İhracat Ltd. Şti.

- Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Bildirici Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

- Şafak Gıda ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş.

- Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 19-06/75-M sayı ile karar verdi."

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