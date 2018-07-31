Piyasaların merakla beklediği enflasyon raporu açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya 2018 yıl sonu gıda enflasyonunu yüzde 7'den yüzde 13 olarak güncellediklerini açıkladı. Çetinkaya 2018 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ise yüzde 13,4 olduğunu açıkladı. Daha önce açıklanan rapora göre yıl sonu enflasyon oranı yüzde 8.4 olarak açıklanmıştı.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun sunumunda şunları söyledi:
Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının artmasıyla birlikte bu ülkelere portföy akımlarına bozulma gözlendi
İkinci çeyrekte kredi standartları da sıkılaştı
Kredilerin büyüme hızı ikinci çeyrekte gerilemeye devam etti
Enflasyondaki yükseliş alt gruplar genelinde yaygın
İktisadi faaliyet ikinci çeyrek itibarıyla dengelenme eğiliminde
Temmuz PPK'da iç talep koşullarındaki yavaşlama ve para politikasının gecikmeli etkilerini izlemek için politika faizini sabit tuttuk
Getiri eğrisi negatif eğimle daha sıkı parasal koşullar ima eden görünüm sergiledi
TL'nin ima edilen oynaklığı Nisan dönemine kıyasla belirgin şekilde yükseldi
TÜFE 2018 ikinci çeyrekte Nisan enflasyon raporu öngörüsünün belirgin üzerinde gerçekleşti
TL'deki değer kaybının yanı sıra petrol ve emtia fiyatlarındaki artış (TÜFE'deki yükselişte) etkili oldu
Gıda fiyatlarında tahminlerin üzerindeki yükseliş döviz kuru gelişmeleri ve bazı tarım ürünlerinin fiyatlarındaki olumsuz koşullardan kaynaklandı
Akaryakıt fiyatlarındaki eşel mobil uygulaması bu (enerji) gruptaki enflasyonda olumsuz görünümü sınırladı
TURİZMDEKİ TOPARLANMA GÜÇLÜ
Ekonomide talep ve maliyet baskılarının ötesinde bir fiyat artırma eğilimi oldukça güçlendi
İkinci çeyrekte kamu tüketiminin büyümeye etkisi daha sınırlı kaldı
İktisadi faaliyet yavaşlayarak dengelenme eğilimine girdi
Turizmdeki toparlanma güçlü seyrediyor
İthalat fiyatlarındaki yükseliş cari işlemler dengesini olumsuz etkiliyor
2018'in ikinci yarısında iktisadi faaliyetin dengelenmeye devam edeceğini öngörüyoruz
Petrol fiyatları tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara güncellendi
Petrol fiyatları tahmini 2019 için 65 dolardan 73 dolara güncellendi
ENFLASYON HEDEFLERE YAKINSAYACAK
Gıda fiyatları tahmini 2018 için yüzde 7'den yüzde 13'e güncellendi
Gıda fiyatları tahmini 2019 için yüzde 7'den yüzde 10'a güncellendi
ABD doları cinsi ithalat fiyatlarında yıllık artış oranı varsayımını yukarı revize ettik
Risk primi ve belirsizlik algılamalarında kademeli iyileşme öngörüyoruz
Enflasyon hedeflere kademeli yakınsayacak
Enflasyon 2020 sonunda yüzde 6.7'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin edilmekte
Para politikasında sıkı duruş uzun süre korunacak
Gıda fiyatları revizyonu yıl sonu enflasyon tahminine 1.4 puan katkıda bulundu
Petrol ve TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki yukarı yönlü güncellemenin 2018 enflasyon tahminine ektisi 2.3 puan oldu
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 13.4 OLDU
*Enflasyonun 2018 yılı sonunda orta noktası yüzde 13.4 olarak tahmin edildi
*Enflasyonun 2019 yılı sonunda orta noktası yüzde 9.3 olarak tahmin edildi
*Enflasyon 2018 yılı sonunda yüzde 70 olasılıkla yüzde 12.5 ile yüzde 14.3 aralığında orta noktası yüzde 13.4 olarak tahmin edildi
*Enflasyon yüzde 70 olasılıkla 2019 yılı sonunda yüzde 7.6 ile yüzde 11 aralığında orta noktası yüzde 9.3 olarak tahmin edildi
*Enflasyon 2020 yılı sonunda yüzde 4.8 ile yüzde 8.6 aralığında orta noktası yüzde 6.7 olarak tahmin edildi
YENİDEN GÖZDEN GEÇİREBİLİRİZ
Enflasyondaki yüksek seviye ve artan küresel riskler dikkate alındığında maliye ve makroihtiyati politikalarının dengelenme sürecine vereceği katkı kritik önem taşıyor
Risk algılamalarında son dönemde görülen olumsuz algılamaların azalarak TL üzerindeki baskının azalacağı bir çerçeve baz aldık
İktisadi faaliyet ikinci yarı itibarıyla enflasyondaki düşüşe katkı verecek
Önümüzdeki dönemde fiyatlama davranışları küresel risk iştahı maliye politikası ve para politikasının gecikmeli etkilerini yakından takip ediyoruz
Varsayımlarımızda değişiklik olması durumunda para politikası duruşunu yeniden gözden geçirebiliriz
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle