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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.10.2018 - 09:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Piyasaların gözü Brunson kararında

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Son dakika... Piyasaların gözü Brunson kararında

Dolar fiyatları, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.94 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.88 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un bugün yapılacak olan davasını takip edecek.

DOLAR kurunda iyimser hava sürerken, kur 5.8501 TL seviyesine kadar gerileyerek, 17 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar saat 11.21 itibarıyla 5.9468 TL seviyesinde hareket ederken, 6.7736 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.8894 TL seviyesinde bulunuyor.

Türk Lirası bu hafta dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinden de daha iyi performans gösteriyor. Geçen hafta 6.20 TL seviyelerden tamamlayan dolar, hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi. Bankacılar küresel piyasalarda sert satış baskısının da yaşandığı bu hafta dolar/TL'deki düşüş sürecini Türkiye-ABD arasındaki gerginliğin azalabileceği beklentilerine bağladı.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.87 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 27.00 seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.11 yükselişle 94.80 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1578 seviyelerinde...

DOLAR BRUNSON KARARINA NE TEPKİ VEREBİLİR?
Brunson kararının piyasalardaki ana belirleyici olacağına dikkat çeken bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasa bugün ABD'li rahip Brunson'ın salıverileceğine ve ülkesine dönebileceğini fiyatlıyor. Kararı bekliyor olacağız. İki ülke ilişkileri açısından önemli olduğu için beklentilere paralel bir kararın ardından iyimserlik bir miktar daha artabilir ancak piyasalarda bu iyimserliğin oldukça kuvvetli şekilde fiyatlandığını da belirtmemiz gerekir" dedi ve ekledi:
"Beklentilerin aksine bir karar gelmesi durumunda ise fiyatlamaların çok daha sert olacağı aşikar. Beklentilerin büyük bölümü iyimserlik tarafında olduğu için aksi bir durumda TL'deki değer kaybının yüzde 5'e ulaşabileceğini düşünüyorum"

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