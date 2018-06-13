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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.06.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Son dakika... Ovit Tüneli hizmete giriyor

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Osmanlı İmparatorluğu’nun 1880 Kalkınma Planı’nda yer alan Ovit Tüneli bugün açıldı. Ovit Tüneli'nde ilk geçişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Makam aracının direksiyonuna geçen Erdoğan şu an tünelden geçiyor. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz bu projeye ilk başladığımızda birileri ne diyordu hayal. Yaptık mı ? 1880’den beri bu proje hep konuşulmuştur. 2012 yılında başladığımız Ovit Tüneli’ni hizmete sunuyoruz' dedi.

Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan ve 14 bin 300 metreyle Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar; 

"Ovit geçidini bu tünel yapılmadan önce ancak 11 kilometre çıkarak ve sonra da 10 km inerek geçmek mümkündü. Biz bu projeye ilk başladığımızda birileri ne diyordu hayal. Yaptık mı ? 1880’den beri bu proje hep konuşulmuştur. 2012 yılında başladığımız Ovit Tüneli’ni bu yıl hizmete sunuyoruz. Yol da 4 km kısalıyor.

Bu açılışı seçim döneminde yapıyoruz. Ovit Tüneli’nin yapım hikayesiyle ülkemizin kalkınma hikayesi de aynıdır. 24 Haziran’da sandıkları patlatıyor muyuz?

Adnan Menderes’in başlattığı kalkınma hamlesi tek parti artığı bir zihniyet tarafından kesilmiştir. Rahmetli Özal yeni bir hamle başlattı. Geldik 2002’ye. 2002’de gerçek hamle başladı. Bizimle beraber, hiçbir engel tanımadık.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdük. Ama bu beyefendiler nerede bu büyüme diyor. İşte Ovit tüneli. Ama o senin cebine girmez, seni cebine sokar."

AYRINTILAR GELİYOR...

Ovit Tüneli nerede bulunuyor
Ovit Tüneli nerede bulunuyor?

O MESAFE KISALACAK

Ovit Tüneli’yle, yılda 5 ay yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı kalan ve diğer 7 ayda ise İkizdere-İspir arasında günlük ortalama 1135 aracın transit geçiş yaptığı Ovit geçidi, yıl boyu açık olacak. Tünel, Rize-Erzurum karayolu uzunluğunu 50 kilometre kısaltacak.

138 YIL ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devleti'nin kalkınma planında Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atıldı. Tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Son dakika... Ovit Tüneli hizmete giriyor

14,3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin ikinci en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'NİN ÖRNEK TÜNELİ

Ovit Tüneli'nde aydınlatma ve tünel iç dizaynı, Türkiye'de örnek olarak projelendirdi.

Son dakika... Ovit Tüneli hizmete giriyor

Türkiye'deki diğer tünellerde aydınlatma tek kanal ile yapılırken, tünel uzunluğu nedeniyle sürücülerin dikkat kaybını ortadan kaldırmak için Ovit'te aydınlatma özel olarak çift kanal planlandı.

Ayrıca tünel içerisi beyaz üzerine kırmızı şeritlerle boyanarak dikkat dağınıklığının giderilmesi hedeflenirken, sürücü dinlenme cepleri ise özel olarak boyanıp aydınlatıldı. Böylelikle 14,3 kilometre uzunluğundaki tünelde sürücülerin ışık kaybı yaşamaması, dinlenme ceplerinde de rahat olmaları amaçlandı.

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Son dakika... Ovit Tüneli hizmete giriyor