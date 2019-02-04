Son dakika... Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayında ÜFE aylık yüzde 0.45, yıllık yüzde 32.93, aylık TÜFE yüzde 1.06, yıllık yüzde 20.35 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,06 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %3,62, sağlıkta %3,56, eğlence ve kültürde %3,18 ve lokanta ve otellerde %1,07 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %3,10 ile konut oldu.

Yıllık en fazla artış %30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %29,63, ev eşyası %29,07, eğlence ve kültür %23,15 ve lokanta ve oteller %19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,18 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,21 artış gerçekleşti.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.











Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,45 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre %28,70 artış gösterdi.



Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Ocak 2019 [2003=100]



Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Ocak 2019 [2003=100]



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %2,83, imalat sanayi sektöründe %0,47, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe %0,38 artış ve su sektöründe ise %6,88 düşüş olarak gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Ocak 2019 [2003=100]



Aylık en fazla artış diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti



Bir önceki aya göre en fazla artış; %4,67 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, %4,22 ile kömür ve linyit, %3,94 ile diğer ulaşım araçları olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %31,23, ham petrol ve doğal gaz %11,70, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %6,88 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında gerçekleşti



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Ocak 2019 [2003=100]



