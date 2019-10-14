Son dakika... Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi (Royal Swedish Academy of Sciences) Nobel Ekonomi Ödülünün Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremere verildiğini açıkladı.
Hintli Abhijit Banerjee, Fransız Esther Duflo ve Amerikalı Michael Kremere'in 2019 Nobel Ekonomi Ödülü'nü küresel yoksulluğu azaltma konusundaki deneysel yaklaşımları için aldıkları belirtildi.
Banerjee, Duflo ve Kremerin oluşturduğu deneysel yöntemler, ekonomideki en yenilikçi gelişmeler olarak görülüyor. Bunun yanında Esther Duflo, ilk kez 1969 yılında verilmeye başlanan Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ikinci kadın oldu.
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