Son dakika… Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,39 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %6,77 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %5,36, ev eşyasında %2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,40 artış gerçekleşti.



AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %0,30 İLE HABERLEŞME OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,30 oranında düşüş gerçekleşti.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %31,86 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %27,64, çeşitli mal ve hizmetler %27,47, sağlık %19,75 ve lokanta ve oteller %19,58 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarını oluşturuyor.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %1,45 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,48 artış gerçekleşti.



Nisan 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.





YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK %2,98 ARTTI



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %3,45, imalat sanayi sektöründe %2,86, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe %4,96 ve su temini sektöründe %0,36 artış olarak gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL VE DOĞAL GAZDA GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki aya göre en fazla artış; %17,12 ile ham petrol ve doğal gaz, %8,83 ile tütün ürünleri, %7,40 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık içecekler %0,86, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %0,29 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ENERJİDE GERÇEKLEŞTİ



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Nisan ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.









