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Son dakika... Moody's'ten flaş Türkiye kararı

hurriyet.com.tr
08.03.2018 - 01:39 | Son Güncelleme:

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürürken, görünümü negatiften durağana çevirdi.

Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin altında tutan Moody’s geçen yıl martta da görünümü durağandan negatife değiştirmişti. Moody’s notu indirme kararını şu iki gerekçeyle açıkladı: “Para politikası etkinliğinin erozyona uğraması ve temel yapısal reformların yapılmasında gecikilmesinden kaynaklı kurumsal gücün azalması. Yüksek cari açık, yüksek dış borç, yükselen politik risklere ve artan küresel faiz oranlarına bağlı artan riskler.” Moody’s, sukuk çıkarma yetkisine sahip olan Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama AŞ’nin uzun vadeli teminatsız borç notunu da Ba2’den Ba1’e indirdi.

Etiketler: türkiye , kredi , Moody's , gazetehaberleri
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