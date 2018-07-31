Son dakika... Milyonları ilgilendiriyor... O süre uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos'a uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu yapılandırmanın son fırsat olduğunu belirterek "Bu son fırsat" denildi. Bakanlık açıklamasına göre bugüne kadar 45.3 milyar liralık borcun yapılandırıldığı kaydedildi.
BAŞVURUSU bugün sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre Resmi Gazete kararıyla uzatıldı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, söz konusu sürenin 27 Ağustos'a uzatıldığı kaydedildi.
NELERİ KAPSIYOR?
Buna göre, süre uzatımı kararı, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen, dava, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklarla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve eksik işçilik prim tutarlarıyla kesinleşmemiş idari para cezalarını kapsıyor.
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