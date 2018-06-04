Bakan AÄŸbal'dan çok önemli 3600 ek gösterge açÄ±klamasÄ±! Onlar da yararlanacak...
Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, "YapacaÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼zenlemeyle polisimiz, Ã¶ÄŸretmenlerimiz, hemÅŸirelerimiz, din gÃ¶revlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek gÃ¶stergelerini 3600'e Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Bu dÃ¼zenlemeden, halihazÄ±rda bu gÃ¶revlerden emekli olmuÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da yararlanacak" dedi.
Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, "YapacaÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼zenlemeyle polisimiz, Ã¶ÄŸretmenlerimiz, hemÅŸirelerimiz, din gÃ¶revlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek gÃ¶stergelerini 3600'e Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Bu dÃ¼zenlemeden, halihazÄ±rda bu gÃ¶revlerden emekli olmuÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da yararlanacak. BÃ¶ylece, bu gÃ¶revlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu gÃ¶revlilerimizin maaÅŸlarÄ± Ã¶nemli oranda artacak" dedi.
EK GÃ–STERGE NEDÄ°R?
Ek gÃ¶sterge memurlarÄ±n, aylÄ±k Ã¼cretlerinin, emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde Ã¶nemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek gÃ¶stergelerin yÃ¼ksek olmasÄ± emekli aylÄ±ÄŸÄ± ve ikramiyesinin de yÃ¼ksek olmasÄ± demektir. Bu nedenle memurlar bulunduklarÄ± unvanlarÄ±n 1 inci derece kadrolarÄ± iÃ§in belirlenen ek gÃ¶sterge rakamlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ±nÄ± istemektedirler. Ek gÃ¶sterge rakamlarÄ± unvan, hizmet sÄ±nÄ±fÄ± ve derecelere gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶stermektedir. Ek gÃ¶stergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacaÄŸÄ± zam oranÄ± ya da maaÅŸ miktarÄ± aynÄ± olmayacaktÄ±r.
Ek gÃ¶sterge rakamÄ± 3000 olan Ã¶ÄŸretmen ve hemÅŸireler Ã¶zellikle ek gÃ¶stergelerin artÄ±ÅŸÄ±nÄ± beklemekteydi. Ek gÃ¶stergenin Ã¶zellikle emeklilik haklarÄ±na etkisinin fazla olmasÄ± nedeniyle, memurlar emekli olmadan Ã¶nce 3600 ek gÃ¶stergeli bir gÃ¶reve atanma ya da ek gÃ¶stergelerinin bu dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± isteÄŸi oluÅŸturmaktadÄ±r. 657 sayÄ±lÄ± Devlet Kanunu'na tabi olan Ã¶ÄŸretmen, polis, din gÃ¶revlileri, hemÅŸireler gibi birÃ§ok meslek grubu ek gÃ¶stergelerin artÄ±ÅŸÄ±nÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorlardÄ±.
SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle