Son dakika... Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı! İşte yıl sonu dolar tahmini...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
19.04.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı! İşte yıl sonu dolar tahmini...

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Son dakika... Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı! İşte yıl sonu dolar tahmini...

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi açıklandı. İşte yıl sonu dolar tahmini...

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,10 TL iken, bu anket döneminde 4,22 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,19 TL ve 4,33 TL olarak gerçekleşti.

Son dakika... Merkez Bankasının beklenti anketi açıklandı İşte yıl sonu dolar tahmini...

DOLAR VE EURO NE TEPKİ VERDİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı algısıyla dün kur ve faiz sert gerilerken Dolar/TL ve Euro/TL güne yatay bir başlangıç yaptı. 4.01 TL'yle başlayan Dolar/TL kuru sonrasında 4.04'e kadar yükseldi. Merkez Bankası açıklaması öncesinde 4.02 seviyesindeydi. 4.96 TL'ye kadar gerileyen Euro/TL kuru ise gün içinde 5.00 TL'ye kadar çıktı. Merkez Bankası açıklaması öncesinde Euro ise 4.99 seviyesini gördü. 

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 50,8 MİLYAR DOLAR

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 48,2 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 50,8 milyar ABD
Doları'na yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 47,7 milyar ABD Doları ve 49,0 milyar
ABD Doları olarak gerçekleşti.

Son dakika... Merkez Bankasının beklenti anketi açıklandı İşte yıl sonu dolar tahmini...

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİNDE ARTIŞ

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 4,7 olmuştur. 2019 yılı
büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Son dakika... Merkez Bankasının beklenti anketi açıklandı İşte yıl sonu dolar tahmini...

FAİZ BEKLENTİLERİNDE ARTIŞ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,53 iken, bu
anket döneminde yüzde 12,77 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde
sırasıyla yüzde 12,75 ve yüzde 12,96 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik
faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,55, 13,55, 13,52, 13,34, 12,91 ve 12,01 olarak
gerçekleşti.

Son dakika... Merkez Bankasının beklenti anketi açıklandı İşte yıl sonu dolar tahmini...

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket
döneminde yüzde 12,52 iken, bu anket döneminde yüzde 12,89'a yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin
12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,13 ve yüzde 12,52 olarak
gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri tüm vadeler için yüzde 8,00 olarak
gerçekleşti.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

2018 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,03 iken, bu anket döneminde yüzde 1,23 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,76 olmuştur. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,32 olarak gerçekleşti.

Son dakika... Merkez Bankasının beklenti anketi açıklandı İşte yıl sonu dolar tahmini...

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,49 iken, bu anket döneminde yüzde 10,07'ye yükseldi. 12 ay sonrası
TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,24 iken, bu anket döneminde yüzde 9,62 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise
aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,31 ve yüzde 8,63 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama
olarak yüzde 23,7 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,3 olasılıkla yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 19,2 olasılıkla ise yüzde
10,00-10,49 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Son dakika... Merkez Bankasının beklenti anketi açıklandı İşte yıl sonu dolar tahmini...

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 34,8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde
9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,5'inin beklentilerinin yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 17,4'ünün beklentilerinin ise yüzde
10,00-10,49 aralığında olduğu gözlenmekte.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama
olarak yüzde 23,3 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 27,8 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 19,5 olasılıkla ise yüzde
9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörülmekte.

Son dakika... Merkez Bankasının beklenti anketi açıklandı İşte yıl sonu dolar tahmini...

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde
25,4'ünün beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 31,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 17,9'unun
beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözleniyor.

 

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