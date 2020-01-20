AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 11:06,
Son dakika... Merkez Bankası'ndan önemli karar
Son dakika... Merkez Bankası'nın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi. Merkez Bankası'nın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi. Merkez Bankası'nın, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi.
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