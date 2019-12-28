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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 00:28,Son Güncelleme:/

Merkez Bankası'ndan son dakika faiz hamlesi!

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Merkez Bankası'ndan son dakika faiz hamlesi!

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranında indirim uyguladı.

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranlarında indirim yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde 1,60 olarak uygulanan aylık azami akdi faiz oranı 1,40’a düşürüldü.

 Ayrıca, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1,42 olarak belirlendi. 

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