Son dakika... Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
07.05.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Böylece 2,2 milyar dolar bankaların kullanımına geçti.

TCMB, rezerv opsiyonu merkanizmasında (ROM) değişiklik yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ROM Döviz imkanı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü belirtildi.

ROM değişikliği ile yaklaşık 6.4milyar TL likidite piyasadan çekilecek. 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçecek.

Piyasada yükselen kura karşı Merkez Bankası'nın bir adım atması beklentisi vardı ancak hamleye karşı ilk tepki sınırlı oldu. Dolar / TL saat 11:15 itibarıyla 4.2502 oldu. Kur, gün içerisinde 4.27'nin üzerini görmüştü

MÜDAHALE SONRASI DOLAR GERİLEDİ

Merkez Bankası'ndan dolara hamle geldi. Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 4.2627 TL seviyelerinde hareket eden dolar kuru, hamle sonrası 4.25 TL'nin altını gördü. Kur şu dakikalarda 4.25 TL seviyelerinde hareket ediyor.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, not indirimi ve yüksek enflasyon olmak üzere Türkiye'ye özgü risklerle cuma günü tarihi zirveyi gören dolar/TL, yeni haftaya 4.25 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 4.2712 TL'yi gören dolar kuru, Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi öncesi 4.2627 TL'de hareket ederken sonrasında 4.25 TL'nin altını gördü. Dolar/TL saat 11.17 itibarıyla itibarıyla 4.2505 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 5.0738 seviyesinde bulunuyor.

Londra'da piyasaların bugün tatil olması nedeniyle piyasada düşük hacim olabileceği belirtilirken, dolarda küresel güçlü seyir ile iç risklerle TL'de kayıp eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Dolar/TL geçtiğimiz cuma günü 4.2901 ile yeni tarihi zirvesini test ederken, gösterge 10 yıllık tahvil getirisi haftanın son iki gününde 90 baz puan yükseliş kaydetmişti.

 

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