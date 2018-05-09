Son dakika... Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi
Merkez Bankası, yükselişi durmayan dolara karşı bir hamle daha yaparak TL döviz depo ihale tutarının 1.25 milyar liradan 1.5 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası dolar/TL 4.3562 TL'den 4.3390 TL'ye geriledi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir.
Buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir." denildi.
MERKEZ'İN KARARI SONRASI GERİLEDİ
Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 4.3562 TL'den 4.3390 TL'ye gerileyen dolar kuru, saat 10.34 itibarıyla 4.3497 seviyesinde hareket ediyor.
Euro/TL gün içerisinde en yüksek 5.1794 seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.1486 seviyesinde hareket ediyor.
Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasası; uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esneklik ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla kullanılıyor.
İKİ GÜN ÖNCE DE HAMLE YAPMIŞTI
Merkez Bankası, iki gün önce de ROM (Rezerv opsiyonu mekanizması) döviz imkanı üst sınırını düşürmüş ve yüzde 55'ten yüzde 45'e çekmişti. Böylece 2.2 milyar doların bankaların kullanımına geçeceğini duyurmuştu.
Merkez'in bu klararının ardından kurlar hafifçe gevşese de arkasından yurtdışındaki dolar yükselişine bağlı olarak yeniden yönünü yukarı çevirmişti.
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