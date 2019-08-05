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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
05.08.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası'ndan dolar adımı

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan dolar adımı

Merkez Bankası yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 100 baz puan artırırken, dolar için zorunlu karşılık faizini 100 baz puan indirerek 1 puana çekti.

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklarına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Merkez Bankası, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanna zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verdi. Bununla birlikte dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 1'e çekti.

Böylece piyasadan yaklaşık olarak 2.1 milyar doların çekilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda bankamız nezdinde abd doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar abd doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.

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