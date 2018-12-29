Merkez Bankası'ndan çok önemli 'kredi kartı faizi' açıklaması
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre 2019'da kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranında değişiklik yapılmadı.
KONU ile ilgili Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır.
Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."
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