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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.08.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası'ndan çok önemli hamle

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan çok önemli hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, banka bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanı sıra Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da işlem gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

TCMB'nin VİOP nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemleri yapılmasına ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, "Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul AŞ (BİST) nezdinde faaliyet gösteren VİOP'ta da işlem gerçekleştirilebilecektir." ifadesine yer verildi.

"DÖVİZ ARZI YARATACAK KANALLARIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ"
Meksa Yatırım VİOP Direktörü Ergün Tekgül, "Merkez Bankası’nın bugün Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin banka bünyesi dışında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) gerçekleştireceği bildirisini olumlu buluyorum.

Etkin işleyişe katkı sağlayacak ve döviz arzı yaratmaya çalışacak böyle kanalların çeşitlendirilmesi ve kullanılması oldukça önemli" şeklinde değerlendirdi.

Açıklamada işleyiş ile ilgili bir ayrıntı olmamasının durum ile ilgili en önemli soru işareti olduğunu belirten Tekgül şöyle ekledi: "Yani bu işlemlerin VİOP’ta ne zaman ve hangi şartlarda yapılacağını henüz bilmiyoruz.

Fakat her şekilde bu durum, hali hazırda işlem hacmi üssel olarak artan ve günlük ortalama 5 milyar TL’yi geçen VİOP döviz işlemlerine katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Daha fazla ayrıntı içinse yeni gelebilecek açıklamaları beklememiz lazım"

 

 

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