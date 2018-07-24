Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.. Dolar fiyatları ne kadar oldu?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı toplantısı sonuçlandı. Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizini sabit tuttu. Hali hazırda politika faizi yüzde 17.75 seviyesinde bulunuyor.
TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı toplantısı sonuçlandı. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.75’te sabit tuttu.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
Reuters'ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörmüştü.
Faiz artışı bekleyen 15 katılımcıdan biri 75, ikisi 150 baz puan, altısı 100 baz puan yine altısı 125 baz puan artış öngörüsünde bulunmuştu. Merkez Bankası 7 Haziran'daki toplantıda politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17,75'e çıkarmıştı.
KARAR SONRASI DOLARDA SON DURUM
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar 4,90'a euro ise 5,73'e yükseldi. Ardından dolar 4.87'ye, euro ise 5.71'e gevşedi. Karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 4,76'nın üzerinde, euro/TL de 5,57 civarında işlem görüyordu.
MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.
Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet
korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
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