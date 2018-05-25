Son dakika... Merkez Bankası ihracatçıya kuru sabitledi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
25.05.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası ihracatçıya kuru sabitledi

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Son dakika... Merkez Bankası ihracatçıya kuru sabitledi

DOLARDAKİ yüksek dalgalanmaya karşı her gün Merkez Bankası’ndan yeni adım geliyor. Merkez Bankası bugün de İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin açıklama yaptı. Dolar kuru Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 4.76 TL'nin üzerinde işlem görürken; açıklama sonrası ilk tepki olarak 4.71 TL'nin altını gördü. Kur şu dakikalarda 4.70 TL'de işlem görüyor. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın son aldığı faiz kararı hamlesinin etkili olduğunu açıkladı.

AÇIKLAMADA, “25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4.2000, Euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir” denildi.

GEÇ DE OLSA GÜÇLÜ ADIM ATILDI

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Şimşek'in konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle:

* TCMB geç de olsa çok güçlü bir adım attı ve bu adım etkili oldu

* TCMB'nin adımı etkili, bu etkiyi kısmen sınırlayan dün birkaç etken oldu

* Bunlardan biri Halkbank'a ilişkin asılsız iddialar, Halkbank bunu yalanladı

49 MİLYAR DOLAR CEZA İDDİASI UYDURMA

* Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haberdi, banka ile ilgili bir karar yok

* Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değil, hükümetimizin tam desteğine sahiptir

* TCMB para politikasında güçlü tepki verdi, vermeye devam edecek

* TCMB ne gerekiyorsa yapacaktır

* ABD'de uzun vadeli faizler hızla artarak yüzde 3'ü aştı, yüzde 3 kritik bir eşiktir, bunun etkisi oluyor

* Petrol fiyatları arttı, bu artıştan olumlu etkilenen gelişmekte olan ülkeler var, olumsuz etkilenen ülkeler var; bu da Türkiye'nin kontrol ettiği bir husus değil

* Amerikan dolar endeksinde göreceli bir yükseliş var

* Bu üç konu Türkiye'ye özgü değil ama Türkiye'nin olumsuz ayrışmasına neden olan bazı gelişmeler var

* ABD yaptırımlar listesine Türk şirketlerini ve vatandaşlarını koydu, bunun da etkisi oldu

* Seçim arefesindeyiz, maliye politikasına ilişkin bazı endişeler var; Türkiye daha önce maliye politikasında güçlü duruşunu devam ettirdi, bu konuda tereddütler yersiz

* Birtakım adımlar atıldı, atılacağı söylendi, bunu giderecek oyun planları vardır

* Merkez bankası çok güçlü tepkiyle, gerektiğinde devamı gelecek, bağımsız olduğunu ve gereğini yapacağını net şekilde ortaya koydu

OHAL YATIRIMLARI KISMEN ETKİLEMİŞ OLABİLİR AMA...

* Piyasada OHAL olmasaydı TL bu kadar değer kaybetmezdi deniyor, OHAL kısmen yatırım girişini etkiliyor ama OHAL bir mecburiyetten dolayı geldi

* Türkiye OHAL ile terörün nefesini kıstı, turizm sektörü toparlandı; bu söylemlerde işi bağlamında tutmak lazım

* Cumhurbaşkanı da ifade etti, Türkiye'nin eli terörle mücadelede rahatladığı zaman OHAL bir gün dahi devam etmeyecek

OYNAKLIK SADECE TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DEĞİL

* Bu oynaklık para birimindeki değer kaybı sadece Türkiye'ye özgü değil

* İddia edildiği gibi bünyemiz zayıf değil, Türkiye geçmişte dayanıklılığını ortaya koydu-

* Türkiye bir aydan az sürede seçimi aradan çıkaracak ve Türkiye pozitif şekilde ayrışacak

 

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Son dakika... Merkez Bankası ihracatçıya kuru sabitledi

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