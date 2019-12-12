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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
12.12.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi.

Son dakika.. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 200 baz puan indirime gitti. Beklenti 150 baz puan indirim olacağı yönündeydi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi %14,00'ten %12,00'ye çekildi.

TCMB bu yıl Temmuz'da 425 baz puan, Eylül'de 325 baz puan ve Ekim'de 250 baz puan olmak üzere toplam 1000 baz puan indirimine gitti.

Merkez Bankası, 2020 yılında 12 toplantı düzenlenmesine karar verdi. TCMB'nin yılın ilk toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

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Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta  vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirilmesine  karar vermiştir.

Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma  eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel  yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini  sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken  küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen  yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken,  dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte  ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde  belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan  tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi  beklenmektedir.

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun  düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını  genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri  güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar gelişen ülke  finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle  birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına  dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret  kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon  beklentilerinde genele yayılan bir düzelme gözlenmektedir. Türk  lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra iç talep koşulları ve üretici  fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon  göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyon başta  olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk  primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurlarının ılımlı  seyretmesine katkıda bulunmaktadır. Enflasyonun ana eğilimine dair  göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon  görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel  tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda  verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine ve 2020  yılı için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli  olduğuna işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü  etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan  indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası  duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu  değerlendirilmektedir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve  ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem  taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen  patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki  temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal  sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak  enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde  belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar  amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam  edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle  vurgulanmalıdır."

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