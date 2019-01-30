Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sheraton Ankara Otel'de "Enflasyon Raporu 2019-I" konusunda bilgilendirme toplantısını gerçekleştiriyor.
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın konuşmasından notlar;
* Geçen yıl ABD ve İngiltere'de büyüme olumlu seyretse de Euro Bölgesi'nde yavaşlama belirgin hale geldi. Küresel enflasyon son çeyrekte geriledi. Finansal piyasalarda oynaklık tüketim talepli daraldı. Tüketici fiyatları üzerinde maliyet baskıları hissedildi.
* Gelişmekte olan ülkelere portföy akımı eylül ile birlikte toparlama sergiledi. TL'deki reel değerlenme, kredi faizlerinde gerileme bir önceki çeyreğe göre finansal koşullardaki sıklık azaldı. Yurt içi talep tüketim ve yatırım kaynaklı olarak daraldı.
* Artan Korumacılık eğilimlerinin küresel büyümeye yavaşlatıcı etkisi olacağını görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları eylülden itibaren toparlanma eğilimi sergiledi.
* Enflasyonun öngörülenin altında kalmasında büyük ölçüde TL'deki değerlenme, petroldeki düşüşe bağlı olarak TL cinsiinden ithalat fiyatlarındaki gerileme, belirli dayanıklı tüketim mallarına yönelik vergi indirimleri etkili oldu.
* 2018'in son çeyreğinde yıllık enflasyonun azalmasında başlıca sürükleyici olarak temel mal ve enerji grupları öne çıktı. Gıda grubunda yıllık enflasyon yüksek seyrini korudu
* 2018 yılının 3.çeyreğinde iktisadi faaliyetteki dengelenme süreci belirginleşti. İktisadi faaliyetteki yavaşlama ve reel kur gelişmelerinin etkisiyle cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etmektedir.
* 2020 yıl sonu gıda enflasyon tahmini yüzde 10. Enflasyon 2019 yıl sonunda yüzde 14,6, 2020'de yüzde 8,2'ye, 2021'de ise yüzde 5,4 olacağını ön görüyoruz.
|YIL
|ALT
|ORTA
|ÜST
|2019
|11,9
|14,6
|17,3
|2020
|5,1
|8,2
|11,3
* Sıkı para politikası duruşu devam edecek.
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