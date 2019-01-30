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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.01.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

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Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sheraton Ankara Otel'de "Enflasyon Raporu 2019-I" konusunda bilgilendirme toplantısını gerçekleştiriyor.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın konuşmasından notlar;

* Geçen yıl ABD ve İngiltere'de büyüme olumlu seyretse de Euro Bölgesi'nde yavaşlama belirgin hale geldi. Küresel enflasyon son çeyrekte geriledi. Finansal piyasalarda oynaklık tüketim talepli daraldı. Tüketici fiyatları üzerinde maliyet baskıları hissedildi. 

* Gelişmekte olan ülkelere portföy akımı eylül ile birlikte toparlama sergiledi. TL'deki reel değerlenme, kredi faizlerinde gerileme bir önceki çeyreğe göre finansal koşullardaki sıklık azaldı. Yurt içi talep tüketim ve yatırım kaynaklı olarak daraldı. 

* Artan Korumacılık eğilimlerinin küresel büyümeye yavaşlatıcı etkisi olacağını görüyoruz.  Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları eylülden itibaren toparlanma eğilimi sergiledi. 

* Enflasyonun öngörülenin altında kalmasında büyük ölçüde TL'deki değerlenme, petroldeki düşüşe bağlı olarak TL cinsiinden ithalat fiyatlarındaki gerileme, belirli dayanıklı tüketim mallarına yönelik vergi indirimleri etkili oldu. 

* 2018'in son çeyreğinde yıllık enflasyonun azalmasında başlıca sürükleyici olarak temel mal ve enerji grupları öne çıktı. Gıda grubunda yıllık enflasyon yüksek seyrini korudu

* 2018 yılının 3.çeyreğinde iktisadi faaliyetteki dengelenme süreci belirginleşti. İktisadi faaliyetteki yavaşlama ve reel kur gelişmelerinin etkisiyle cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etmektedir. 

* 2020 yıl sonu gıda enflasyon tahmini yüzde 10. Enflasyon 2019 yıl sonunda yüzde 14,6, 2020'de yüzde 8,2'ye, 2021'de ise yüzde 5,4 olacağını ön görüyoruz. 

YIL ALT ORTAÜST 
201911,914,617,3
20205,18,211,3

 * Sıkı para politikası duruşu devam edecek. 

AYRINTILAR GELİYOR... 

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