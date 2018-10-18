Son dakika... Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar sonu 5.98 TL
Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 19.61'den yüzde 24.22'ye yükseldi. Ankete göre, yol sonunda Dolar/TL kurunun 5.9894 olması bekleniyor. Bir önceki beklenti anketinde ise, doların yıl sonunda 6.5938 olması bekleniyordu.
BEKLENTİ anketine göre yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3.2, yıl sonu cari açık beklentisi ise 40.7 milyar dolar.
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