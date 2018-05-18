Son dakika... Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı: Dolarda yıl sonu beklentisi...
TCMB'nin beklenti anketinde 12 aylık TÜFE beklentisi yüzde 9.62'den yüzde 10.15'e, yıl sonu dolar beklentisi 4.4352'ye yükseldi.
TCMB Beklenti Anketi'nde 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi açıklandı. 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4.4352'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak gerçekleşti.
AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2018 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,76 iken, bu anket döneminde yüzde 0,99 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,32 ve yüzde 0,49 şeklinde açıklandı. Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,62 iken, bu anket döneminde yüzde 10,15 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,63 ve yüzde 8,98 olarak gerçekleşti.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2018 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama
olarak yüzde 13,7 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 24,5 olasılıkla yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 26,7 olasılıkla yüzde
10,00-10,49 aralığında, yüzde 13,1 olasılıkla ise yüzde 10,50-10,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.
Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 11,7'sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde
9,00-9,49 aralığında, yüzde 25,0'inin beklentilerinin yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 35'0'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00-10,49
aralığında olduğu gözlenmekte.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2018 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama
olarak yüzde 13,0 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 22,6 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 24,0 olasılıkla
yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 14,4 olasılıkla ise yüzde 9,50-9,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.
Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde
15,8'inin beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 21,1'inin beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 29,8'inin
beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu açıklandı.
FAİZ BEKLENTİLERİ
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu
anket döneminde yüzde 13,43 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde
sırasıyla yüzde 12,96 ve yüzde 13,50 olarak gerçekleşti.
2018 yılı Mayıs ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 14,96, 15,13, 15,04, 14,84, 14,18 ve 12,97 olarak
gerçekleşti.
Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket
döneminde yüzde 12,89 iken, bu anket döneminde yüzde 14,55'e yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin
12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,52 ve yüzde 13,80 olarak
gerçekleşti.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,29, 8,31, 8,33 ve 8,32
olarak gerçekleşti.
CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ
2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 53,5 milyar ABD
Doları'na yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 49,0 milyar ABD Doları ve 51,3 milyar
ABD Doları olarak gerçekleşti.
GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ
GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,7 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6 olarak belirtildi. 2019 yılı
büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.
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