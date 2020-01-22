Son dakika... Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uluslararası kurumların yetkilileriyle ikili görüşmeler yapıyoruz. Türkiye için Davos'ta oldukça olumlu bir hava var. Geçtiğimiz yıl yaşanan kur şokundan sonra Türkiye ekonomisinin gücünü kanıtlaması, risk primlerinin düşüşü, enflasyondaki kademeli aşağı iniş Türkiye açısından önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Biz geçen sene Temmuz ayından itibaren 1275 baz puanlık politika faizlerinde indirime gittik. Daha adımlarımızı erkenden atmış olduk. Özellikle döviz kurundaki istikrar bu adımları daha hızlı atma imkanı verdi. Geldiğimiz noktada enflasyon seviyesi itibariyle tahminimizin bir miktar altında kapattık. Bundan sonraki dönemdeki dönemde ölçülü adımların olacağı bir adım olarak görülüyor.

2019'da enflasyondaki görünümde döviz kurunun istikrarlı seyri, talep koşulları, ithalat fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklanan önemli manevra alanı oluşmuştu. Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden ocakta ölçülü indirim yaptık. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme bize bu adımları ölçülü atma imkanı verdi. Bundan sonra gelen verilere dayalı olacak.

Kredi mevduat oranlarında faiz adımlarının ötesinde yansımasını gördük. Yıl ortasından itibaren tek haneli seviyeleri enflasyonda göreceğimizi söyleyebilirim. Bundan sonraki dönemde artık orta vadeli görünüm, piyasa beklentisi daha aşağıda tek haneli bir enflasyon görünümüne işaret ediyor. Beklenen enflasyona bakınca pozitif reel getiri öngördüğümüzü söyleyebilirim.

2020'DE BÜYÜME POZİTİF HALE GELECEK

Kurdaki durum önemli olacak. Jeopolitik durumlar önemli olacak. Zaten kurdaki istikrarlı seyir önemli bir işaret. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme maliyet baskılarını bertaraf ediyor. Yıl sonu enflasyonuyla uyumlu gidildiğini belirtmek isterim. Kademeli aşağı gelişim yaşayacak bir enflasyon görünümü göreceğiz. Her ay toplanıyor olmak önemli daha hızlı karar alma imkanı sağlıyor.

Finansal istikrar bizim açımızdan da önemli. Biz halen reel kur seviyesinde cari dengedeki pozitif gelişmeleri destekleyici noktada devam ediyoruz. Enflasyon açısından kurdaki istikrarın da önemli olduğunu söylemiştim.