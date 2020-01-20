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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

Son dakika... Merkez Bankası 35.2 milyar lirayı hissedarlara dağıtıyor

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Son dakika... Merkez Bankası 35.2 milyar lirayı hissedarlara dağıtıyor

Merkez Bankası, 35,2 milyar TL kar payı avans tutarı ile 5,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.

Merkez Bankası 2019 yılına ilişkin kar üzerinden kar payı avansı ödemesi ve 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

35.2 milyar lira kar payı avansı olarak, 5.3 milar lira ise ihtiyat akçesi olarak hissedarlara dağıtımı yapılmaya başlandı.

Merke Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2019 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2018 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

  • 35,2 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının,
  • 5,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.
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