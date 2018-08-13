Son dakika... Merkel'den, Türkiye ekonomisi ile ilgili kritik açıklama
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşması kimsenin yararına değil" dedi.
MERKEL, Berlin'de basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durum sorulması üzerine "Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşması kimsenin yararına değil. Ancak Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını sağlamak için her şey yapılmalı" dedi.
Merkel ayrıca "Almanya Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyor. Bu bizim yararımıza" dedi.
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