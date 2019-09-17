Son dakika... Merakla bekleniyordu! Nefes kesen görüntülerle başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.09.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

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Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı. Katılımcılar, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri'nin CH-47 ve Skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini yakından inceleme imkanı bulacak. Teknoloji yarışmalarının finallerinde, yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Festivalde yurt içinden ve dışından birçok hava platformu gösteri yapacak.

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  • TEKNOFEST İstanbul resmen başladı
  • TEKNOFEST İstanbul resmen başladı
  • TEKNOFEST İstanbul resmen başladı
  • TEKNOFEST İstanbul resmen başladı
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Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, ziyaretçilerine kapılarını açtı.  Tüm hazırlıkları tamamlanan festival, sabah saatlerinden itibaren alana kurulan ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı.

Son dakika... Merakla bekleniyordu Nefes kesen görüntülerle başladı
Yarışmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelip stantlarına yerleşti. Vatandaşlar alana girişler için oluşturulan kontrol noktalarından içeri alındı. TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Ayrıca misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

Katılımcılar, alanda Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri'nin CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı bulacak.

Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak.
Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak.
Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak.

2 BİN TAKIM MÜCADELE EDECEK

Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek. Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilecek festivalde, \
Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek. Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilecek festivalde, \
TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı.

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek. Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilecek festivalde, "Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri", "Roketimi Tasarlıyorum", "Desenli Kanatlar", "Havacılık ve Uzay", "Nanoteknoloji", "Enerji Teknolojileri", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu.
Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu.

World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak. Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar 16-19 Eylül'de bir araya gelecek. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürün ve hizmetlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkanı yakalayacak.
Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak.
Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak.
UÇUŞ GÖSTERİLERİ NEFES KESECEK

Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini Türkiye'de ilk kez festivalde sergileyecek. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni sergileyecek.

Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez festivalde görücüye çıkaracak. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açılacak.  BMC'nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde görülebilecek.

Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak.
Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak.
Festivalde ayrıca Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya'dan Su-30, Su-35, MC-21 yolcu ve yangın söndürme uçakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki çeşitli hava araçları, sivil uçaklar ve Redbull uçuş gösterileri yapacak. Festivalin statik alanında sergilenecek hava araçları arasında Antonov AN-178 tipi uçak da yer alacak. Paraşüt atlayışlarıyla renklenecek festivalde, konserler verilecek.  Festival, 22 Eylül'de sona erecek. 

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