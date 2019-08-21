Son dakika... Memurlara maaş zammında yeni gelişme!
Son dakika... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili saat 17.30'da Külliye'de basın toplantısı gerçekleştirecek.
1 Ağustos’ta başlayan 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlanmış ancak 20 günlük süre zarfında anlaşma sağlanamamıştı.
Görüşmeler kapsamında 16 Ağustos'ta 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.
Sonrasında 18 Ağustos tarihinde hükümetten yeni bir teklif geldi. Bu teklif 2020'de yüzde 4+4 ve 2021'de yüzde 3+3 zammı kapsıyordu. Ancak bu da kabul edilmedi.
Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in talebi ise taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7 ve ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.
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