Son dakika... Mehmet Şimşek'ten çok önemli Türk Lirası açıklaması
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter'dan Türk Lirası ve dövizle ilgili değerlendirmede bulundu.
The Spectator Index sayfası Twitter üzerinden son bir hafta içinde dolar karşısında değer kazanan ve değer kaybeden para birimlerini sıraladı.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek The Spectator Index sayfasının paylaşımı retweetleyerek şu tweeti yayınladı:
'Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL.'
Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL. https://t.co/kqsngJF9dB— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 9 Haziran 2018
The Spectator Index sayfasının sıralamasına göre yüzde 4'le Türk Lirası geçtiğimiz hafta dolar karşısında değer kazanan para birimleri arasında ilk sırada yer alıyor.
Currency against US Dollar, past week.— The Spectator Index (@spectatorindex) 9 Haziran 2018
Turkey: +4%
Brazil: +1.5%
Eurozone: +0.9%
Australia: +0.4%
UK: +0.4%
China: +0.3%
Canada: +0.2%
Nigeria: +0.02%
Japan: +0.01%
Russia: -0.1%
Indonesia: -0.2%
India: -0.8%
S Korea: -0.9%
Argentina: -1.8%
Mexico: -1.8%
South Africa: -3%
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