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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
03.05.2018 - 21:30, Son Güncelleme:

Son dakika: Maliye Bakanı'ndan 'ikramiye' açıklaması

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Son dakika: Maliye Bakanı'ndan 'ikramiye' açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık" dedi. Öte yandan "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2018 yılında emekli aylıklarında yapılan düzenleme her ne kadar bütçenin gider kısmında artış olsa da, bütçenin gelirlerinde ön görülenim üzerinde performans gerçekleştireceğimizi şimdiden görebiliyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında çeşitli gelirler olarak, yeniden yapılandırma gelirleri, uygulamaya koyduğumuz diğer düzenlemeler ilave gelirler elde edeceğiz" dedi.

Bakan Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Ağbal, emekliye ikramiye ile ilgili olarak, "Bu sene 22 milyar ödeme yapılacak. 2018 yılı için ön gördüğümüz 67 milyar lira civarında bir bütçe açığı hedefi var. Öncelikle 2017 yılı bütçesinde hedefimiz 47 milyar liralık bütçe açığıydı. tam da nominal olarak bu bütçe açığını yakaladık. Mili gelirin yüzde 1.5 düzeyindeydi, bu sene de yüzde 1.9 düzeyinde. Geçen sene ekonomik büyüme Orta vadeli Program'da ön gördüğümüz seviyeden daha yukarıda gerçekleşti. 7.4 büyüme oldu. Yıl sonu gerçekleşen tüketici fiyat endeksi de Orta Vadeli Program üzerinde oldu.

"KALICI OLARAK GETİRDİK"

Aynı şekilde makro ekonomik tahminlerde de bütçe gelirlerini arttıracak değişimler oldu. 2017 yılındaki makro gerçekleşmeler bizim 2018 yılındaki gelirler tahminimizi yukarı çekti. 2018 yılı vergi gelirleri ve bütçe gelirleri tahminin yaparken Orta Vadeli Program'da ön gördüğümüz makro ekonomik tahminleri esas almıştık. Bu açıdan ilk üç aylık bütçe gerçekleşmelerine baktığımız zaman, bütçe gerçekleşmelerinin vergi gelirleri bakımından yıl sonu itibariyle Orta Vadeli program'da bütçede ön görülen gerçekleşmelerin oldukça üzerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeniden yapılandırma kanunu ile bütçeye gelir elde edeceklerini ifade eden Ağbal, "Özelleştirme gelirlerinde uygulamamız devam ediyor. Vergi dışı gelirlerde olumlu yönde gelişmeler var. 2018 yılında emekli aylıklarında yapılan düzenleme her ne kadar bütçenin gider kısmında artış olsa da, bütçenin gelirlerinde ön görülenim üzerinde performans gerçekleştireceğimizi şimdiden görebiliyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında çeşitli gelirler olarak, yeniden yapılandırma gelirleri, uygulamaya koyduğumuz diğer düzenlemeler ilave gelirler elde edeceğiz. O nedenle kısa vadede yaptığımız düzenlemeyi absorbe edecek bir gelir gerçekleşmesi görüyorum. Emekliler için getirdiğimiz düzenlemeyi kalıcı olarak getirdik" dedi.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Öte yandan "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

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