Son dakika: Maliye Bakanı'ndan 'ikramiye' açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2018 yılında emekli aylıklarında yapılan düzenleme her ne kadar bütçenin gider kısmında artış olsa da, bütçenin gelirlerinde ön görülenim üzerinde performans gerçekleştireceğimizi şimdiden görebiliyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında çeşitli gelirler olarak, yeniden yapılandırma gelirleri, uygulamaya koyduğumuz diğer düzenlemeler ilave gelirler elde edeceğiz" dedi.

Bakan Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Ağbal, emekliye ikramiye ile ilgili olarak, "Bu sene 22 milyar ödeme yapılacak. 2018 yılı için ön gördüğümüz 67 milyar lira civarında bir bütçe açığı hedefi var. Öncelikle 2017 yılı bütçesinde hedefimiz 47 milyar liralık bütçe açığıydı. tam da nominal olarak bu bütçe açığını yakaladık. Mili gelirin yüzde 1.5 düzeyindeydi, bu sene de yüzde 1.9 düzeyinde. Geçen sene ekonomik büyüme Orta vadeli Program'da ön gördüğümüz seviyeden daha yukarıda gerçekleşti. 7.4 büyüme oldu. Yıl sonu gerçekleşen tüketici fiyat endeksi de Orta Vadeli Program üzerinde oldu.

"KALICI OLARAK GETİRDİK"

Aynı şekilde makro ekonomik tahminlerde de bütçe gelirlerini arttıracak değişimler oldu. 2017 yılındaki makro gerçekleşmeler bizim 2018 yılındaki gelirler tahminimizi yukarı çekti. 2018 yılı vergi gelirleri ve bütçe gelirleri tahminin yaparken Orta Vadeli Program'da ön gördüğümüz makro ekonomik tahminleri esas almıştık. Bu açıdan ilk üç aylık bütçe gerçekleşmelerine baktığımız zaman, bütçe gerçekleşmelerinin vergi gelirleri bakımından yıl sonu itibariyle Orta Vadeli program'da bütçede ön görülen gerçekleşmelerin oldukça üzerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeniden yapılandırma kanunu ile bütçeye gelir elde edeceklerini ifade eden Ağbal, "Özelleştirme gelirlerinde uygulamamız devam ediyor. Vergi dışı gelirlerde olumlu yönde gelişmeler var. 2018 yılında emekli aylıklarında yapılan düzenleme her ne kadar bütçenin gider kısmında artış olsa da, bütçenin gelirlerinde ön görülenim üzerinde performans gerçekleştireceğimizi şimdiden görebiliyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında çeşitli gelirler olarak, yeniden yapılandırma gelirleri, uygulamaya koyduğumuz diğer düzenlemeler ilave gelirler elde edeceğiz. O nedenle kısa vadede yaptığımız düzenlemeyi absorbe edecek bir gelir gerçekleşmesi görüyorum. Emekliler için getirdiğimiz düzenlemeyi kalıcı olarak getirdik" dedi.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Öte yandan "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

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