Bankalar borç yapılandırma imkanını futbol kulüplerine de sunacak
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
* FUTBOL kulüplerinin mali yapılarınının güçlendirilmesi çalışmalarına TBB Yönetim Kurulu Başkanı sadece kendi bankasını (Ziraat Bankası) temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılmakta
* Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklar
* Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil, her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecek
* Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacak
* Kulüpler bir değil çok sayıda banka ile kredi ilişkisinde, kulüplerin gelirleri giderlerini karşılayacak düzeyde
* Bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi ve yapılandırılması amaçlanıyor; yeni kredi kullandırımı anlamına gelmiyor
* TFF Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bugün a Spor kanalında saat 2000'da yapılacak yayında çalışmaya ilişkin detayları paylaşacaklar
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