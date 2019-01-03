Son dakika... Kritik enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK açıklamasına göre TÜFE Aralık'ta yüzde 0.40 azaldı, yıllık artış yüzde 20.30 oldu.
2018 YILI Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti.
EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.
GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.
YILLIKTA EN FAZLA ARTIŞ EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
EN YÜKSEK ARTIŞ BU İKİ İLDE
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.
Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
MİLYONLARIN GÖZÜ BU RAKAMLARDAYDI
BEKLENTİ ise, TÜFE'nin Aralık'ta vergi indirimlerinin etkisiyle aylık yüzde 0.23 düşmesi, yıllık enflasyonun yüzde 20.5'e gerilemesi yönündeydi. Bugün açıklanan enflasyon verisi ile memur ve emeklilerin 2019 yılının ilk 6 aylık zamları belli olacak.
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