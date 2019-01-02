Son dakika... Köprü cezalarıyla ilgili flaş karar! Son tarih 20 Şubat...
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yandan geçişi yasak araçlarla ilgili düzenleme çerçevesinde ödenmiş 20 milyon TL'lik cezanın iadesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir genelge yayınlayacağı öğrenildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yandan geçişi yasak araçlarla ilgili düzenleme çerçevesinde ödenmiş 20 milyon TL'lik cezanın iadesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir genelge yayınlayacağı öğrenildi.
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