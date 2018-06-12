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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.06.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Konutta indirim kampanyası uzatıldı

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Son dakika... Konutta indirim kampanyası uzatıldı

Gayrimenkul şirketleri tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Gayrimenkul şirketleri tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası, 30 Haziran 2018'e uzatıldı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yaptığı yazılı açıklamada, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İNDER iş birliğiyle düzenlenen kampanyayı aşırı talep görmesi nedeniyle 15 gün uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

Araya bayram tatilinin girmesi nedeniyle birçok kişinin süreyi uzatma talebinde bulunduğunu kaydeden Durbakayım, "İlk başlangıçta 41, daha sonra 50'yi geçen firmaların bir kısmı kampanya için ayırdıkları dairelerin tamamını sattı. GYODER, İNDER ve KONUTDER üyesi firmalarımız, satışta olan projelerinden sınırlı sayıda dairesini bu kampanya kapsamına almıştı. Kampanyaya sundukları dairelerin tamamını satan üye firmalarımız, kampanyayı daha erken bitirebilir." ifadelerini kullandı.

Durbakayım, beklenenden daha yüksek bir başarı gösteren, sektöre ve ekonomiye can suyu katan kampanya kapsamında 15 Mayıs-11 Haziran'da yaklaşık 2 bin adet konut satıldığını aktardı.

"0,98 ORANINDA VERİLEN KONUT KREDİSİ 6 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de GYODER olarak, KONUTDER ve İNDER ile birlikte hayata geçirdikleri kampanya sonrası satış ofislerine girenlerin sayısının arttığını, kampanyaya katılan bazı firmaların telefonlarının kilitlendiğini, satış ofislerinde, özellikle hafta sonları hem projeleri incelemek hem de konut almak isteyen tüketicilerin ilgisinden dolayı yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Yeni kampanya ile yüzde 0,98 faiz oranına ek yüzde 20 indirim fırsatı sunarak özellikle orta gelir grubuna ev sahibi olma imkanı sağladıklarını bildiren Yetgin, konut alıcılarının ilgisi sonucu, sadece 3 kamu bankasının verdiği konut kredisi rakamlarının bugün itibarıyla 6 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Yetgin, "Bu oranın yüzde 80 olduğunu varsayarak diğer bankaları da eklediğimizde, bu kısa süre içinde toplam 8 milyar lirayı bulan konut kredisi kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu güç birliği kampanyasının, hem vatandaşa hem sektöre hem ülkemiz ekonomisine katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan vatandaşlarımız bu fırsatları iyi değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak alınan ortak kararla kampanyayı 30 Haziran'a kadar uzatma kararı alındığı bildirildi. 

 

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