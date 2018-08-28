Son dakika... Konutta indirim kampanyası başladı! İşte detaylar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
28.08.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Son dakika... Konutta indirim kampanyası başladı! İşte detaylar

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Son dakika... Konutta indirim kampanyası başladı! İşte detaylar

Konutta indirim kampanyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında başladı. Kampanyada faiz oranı yüzde 0.98'e çekildi. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyaya 100 bin konut dahil.

ÇEVRE ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor. Bugün başlayan ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut, İller Bankası, KİPTAŞ ile sektörün derneklerine üye firmaları destek veriyor.

Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.

Son dakika... Konutta indirim kampanyası başladı İşte detaylar

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamada öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Ülkemizin içime sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz

GÜÇLÜ BİR EKONOMİYİZ

*Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor
*Gayrimenkul sektörü üzerine ne zaman düştüyse görevini kararlılıkla yerine getirdi

*Birlik beraberlik içinde yapılan iş ülkeyi ekonomiyi sektörü yukarıya taşıyor
*Milli ve yerli bir duruş sergileniyor
 *İnşaat sektörü tüm fedakarlığı yapıyor
*Ülkemiz ekonomik kuşatma ile karşı karşıya
*Güçlü bir ülke ve ekonomiyiz

Son dakika... Konutta indirim kampanyası başladı İşte detaylar


YÜZDE 10 İNDİRİM

*Cumhurbaşkanımızın döviz bozdurun çağrısı karşılık buldu

*Başlattığımız yeni konut kampanyası yaklaşık 100,000 bağımsız bölümü içerecek; kampanyanın özü projeleri satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılması

*Altın ve döviz bugünkü kurdan hesaplanacak; bunlara artış geldiğinde bu artış kadar bedel daire fiyatından düşürülecek; kimsenin altının dövizini kenarda tutması gerekmiyor

*Vatandaşın mağdur olmaması yönünde düzenlemeler yapacağız; teknik ve mali yeterliliği olan firmaların bu işlere girmesi yönünde şartlar getireceğiz

*Peşinat oranı yüzde 10'a düşürülecek; bankasız ve kefilsiz yüzde 0.98 faiz imkanı sunulacak

*Gayrimenkul sektörü ve alakalı işlere destek olmak adına ithal malların burada üretilmesi için emlak bankası ile hızlı bir kuruluş süreci işletiyoruz; inşallah yıl sonuna bu süreci tamamlayacağız

100 BİN KONUT DAHİL

*Kampanya 29 ağustos-31 ekim arası sürecek; kampanya kapsamındaki 100,000 konutun yaklaşık yüzde 25'inin satılması planlanıyor

*2 kere yüzde 15 ara ödeme var
*Kalan içim bankasız kendi bünyelerinde taksit yapacak

*6 yıl ya da 1 yolda borcu kapatana da avantaj sunulacak
*Banka ve kefalet olmaması sektörün yaptığı ayrı bir fedakarlık

KAZANMA DEĞİL FEDAKARLIK GÜNÜ
*Vatandaşlarımızın ciddi ilgi göstermesini bekliyorum
*Gayrimenkulün her zaman değerlendiğini bir gerçek
*Bu duruş bazılarını rahatsız ediyor
*Bugün sektörün kazanma değil fedakarlık günü

*Vatandaşımız her zor süreçte devletin yanında oldu bu önemli duruş
*Biz böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez
*100 günlük eylem planı hazır

Bakanlık düğmeye bastı... Konutta dev kampanya bugün başlıyor
Bakanlık düğmeye bastı... Konutta dev kampanya bugün başlıyor

 

 

Emlak konut GYO'nun kampanyaya 33 proje ve 3,000 bağımsız bölüm ile katılacağı açıklandı.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (27.08.2018-2)
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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