Son dakika... Konutta indirim kampanyası başladı! İşte detaylar
Konutta indirim kampanyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında başladı. Kampanyada faiz oranı yüzde 0.98'e çekildi. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyaya 100 bin konut dahil.
ÇEVRE ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor. Bugün başlayan ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut, İller Bankası, KİPTAŞ ile sektörün derneklerine üye firmaları destek veriyor.
Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.
Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamada öne çıkan satırbaşları şöyle:
*Ülkemizin içime sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz
GÜÇLÜ BİR EKONOMİYİZ
*Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor
*Gayrimenkul sektörü üzerine ne zaman düştüyse görevini kararlılıkla yerine getirdi
*Birlik beraberlik içinde yapılan iş ülkeyi ekonomiyi sektörü yukarıya taşıyor
*Milli ve yerli bir duruş sergileniyor
*İnşaat sektörü tüm fedakarlığı yapıyor
*Ülkemiz ekonomik kuşatma ile karşı karşıya
*Güçlü bir ülke ve ekonomiyiz
YÜZDE 10 İNDİRİM
*Cumhurbaşkanımızın döviz bozdurun çağrısı karşılık buldu
*Başlattığımız yeni konut kampanyası yaklaşık 100,000 bağımsız bölümü içerecek; kampanyanın özü projeleri satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılması
*Altın ve döviz bugünkü kurdan hesaplanacak; bunlara artış geldiğinde bu artış kadar bedel daire fiyatından düşürülecek; kimsenin altının dövizini kenarda tutması gerekmiyor
*Vatandaşın mağdur olmaması yönünde düzenlemeler yapacağız; teknik ve mali yeterliliği olan firmaların bu işlere girmesi yönünde şartlar getireceğiz
*Peşinat oranı yüzde 10'a düşürülecek; bankasız ve kefilsiz yüzde 0.98 faiz imkanı sunulacak
*Gayrimenkul sektörü ve alakalı işlere destek olmak adına ithal malların burada üretilmesi için emlak bankası ile hızlı bir kuruluş süreci işletiyoruz; inşallah yıl sonuna bu süreci tamamlayacağız
100 BİN KONUT DAHİL
*Kampanya 29 ağustos-31 ekim arası sürecek; kampanya kapsamındaki 100,000 konutun yaklaşık yüzde 25'inin satılması planlanıyor
*2 kere yüzde 15 ara ödeme var
*Kalan içim bankasız kendi bünyelerinde taksit yapacak
*6 yıl ya da 1 yolda borcu kapatana da avantaj sunulacak
*Banka ve kefalet olmaması sektörün yaptığı ayrı bir fedakarlık
KAZANMA DEĞİL FEDAKARLIK GÜNÜ
*Vatandaşlarımızın ciddi ilgi göstermesini bekliyorum
*Gayrimenkulün her zaman değerlendiğini bir gerçek
*Bu duruş bazılarını rahatsız ediyor
*Bugün sektörün kazanma değil fedakarlık günü
*Vatandaşımız her zor süreçte devletin yanında oldu bu önemli duruş
*Biz böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez
*100 günlük eylem planı hazır
Emlak konut GYO'nun kampanyaya 33 proje ve 3,000 bağımsız bölüm ile katılacağı açıklandı.
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