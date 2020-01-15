Son dakika... Konut satışı istatistikleri açıklandı

Konut satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre %1,9 azalarak 1 348 729 oldu. Türkiye genelinde konut satışları 332 508 ipotekli, 1 016 221 diğer satış türünde gerçekleşti. 2019 yılında ipotekli satışların payı %24,7 oldu. Türkiye'de 2019 yılında ilk el konut satışı 511 682, ikinci el konut satışı ise 837 047 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı %37,9, ikinci el konut satış oranı %62,1 oldu. Konut satışlarında 2019 yılında, İstanbul 237 675 konut satışı ve %17,6 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul'u, 132 486 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 79 221 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 185 konut ile Ardahan'da oldu.



TÜRKİYE'DE 2019 ARALIK AYINDA 202 074 KONUT SATILDI



Türkiye genelinde konut satışları 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,7 oranında artarak 202 074 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 40 317 konut satışı ve %20 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 20_084 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 12 284 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Hakkari, 33 konut ile Ardahan ve 103 konut ile Tunceli oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 ARALIK AYINDA 50 278 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde 2019 Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %603,4 oranında artış göstererek 50 278 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 10 137 konut satışı ve %20,2 pay ile ilk sırayı aldı.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 151 796 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Diğer konut satışları 2019 Aralık ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %17 oranında artarak 151 796 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 30 180 konut satışı ve %19,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %74,9 oldu. Ankara 13 873 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 8 548 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 26 konut ile Ardahan oldu.



KONUT SATIŞLARINDA 75 480 KONUT İLK DEFA SATILDI



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8 artarak 75 480 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %37,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 14 772 konut satışı ve %19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6 079 konut satışı ile Ankara ve 3 760 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 126 594 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %89 artış göstererek 126 594 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 25 545 konut satışı ve %20,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %63,4 oldu. Ankara 14 005 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 8 524 konut satışı ile İzmir izledi.



TÜRKİYE GENELİNDE 2019 YILINDA YABANCILARA 45 483 KONUT SATILDI



Yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre %14,7 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 951 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 539 konut satışı ile Ankara ve 2 213 konut satışı ile Bursa izledi.



YABANCILARA 2019 YILI ARALIK AYINDA 5 298 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 5 298 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2019'da ilk sırayı 2 650 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 957 konut satışı ile Antalya, 317 konut satışı ile Ankara, 212 konut satışı ile Bursa ve 154 konut satışı ile Yalova izledi.



ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI



Irak vatandaşları 2019 yılında Türkiye'den 7 596 konut satın aldı. Irak'ı 5 423 konut ile İran, 2 893 konut ile Rusya Federasyonu, 2 208 konut ile Suudi Arabistan ve 2 191 konut ile Afganistan izledi.



Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 897 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 763 konut ile İran, 362 konut ile Rusya Federasyonu ve 312 konut ile Afganistan izledi.



TÜRKİYE'DE 2019 YILINDA ERKEKLER 775 653, KADINLAR 420 276 KONUT SAHİBİ OLDU



Türkiye genelinde 2019 yılında, erkekler %57,5 pay ile 775 653, kadınlar %31,2 pay ile 420 276 konut sahibi olurken, %1,8 pay ile 24 141 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.



İstanbul 66 414 konut satışı ve %15,8 payla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 126_170 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 5 337 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 46 konut ile Ardahan, erkeklerde 125 konut ile Hakkari oldu.