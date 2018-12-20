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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
20.12.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

İşte Kasım ayında satılan konut sayısı

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İşte Kasım ayında satılan konut sayısı

TÜİK, kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2018 Kasım ayında 89.626 konut satıldı. En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak vatandaşları 1.003 konut satın aldı. Yıllık bazda yüzde 117 artış yaşandı.

TÜRKİYE genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27 oranında  azalarak 89 626 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16.058 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7.834 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 4 773 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.

Konut satış sayıları, 2017-2018

İpotekli konut satışları 2018 Kasım ayında 5.324 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %85,7 oranında azalış göstererek 5.324 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 987 konut satışı ve %18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %18,2 ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 84.302 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 oranında azalarak 84.302 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 071 konut satışı ve %17,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %93,9 oldu. Ankara 7 335 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 395 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.
 
Satış şekline göre konut satışı, Kasım 2018          Satış durumuna göre konut satışı, Kasım 2018
   
Konut satışlarında 40 821 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 40 821 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %45,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 977 konut satışı ve %17,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 813 konut satışı ile Ankara ve 2 135 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 48 805 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23 azalış göstererek 48 805 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 081 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %56,6 oldu. Ankara 5 021 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 783 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara 2018 yılı Kasım ayında 4 672 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %117,1 artarak 4 672 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2018'de ilk sırayı 1 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 797 konut satışı ile Antalya, 301 konut satışı ile Bursa, 278 konut satışı ile Ankara ve 229 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 1.003 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 463 konut ile İran, 261 konut ile Afganistan ve Rusya Federasyonu, 233 konut ile Suudi Arabistan izledi.

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