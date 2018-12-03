Son dakika... Katar, 57 yıl önce üye olduğu OPEC'ten ayrılacağını bildirdi
Katar, Ocak 2019'da üyelikten ayrılacağını Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'ne (OPEC) bugün bildirdi. OPEC üyesi Katar, günde 656 bin varil petrol üretimi yapıyor.
1961 YILINDA OPEC ÜYESİ OLDU
OPEC'in kurucu üyeleri, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela... Kuruluşa, 1961'de Katar, 1962'de Libya ve Endonezya, 1963'de 1963, 1967'de Birleşik Arap Emirlikleri, 1969'da Cezayir, 1971'de Nijerya, 1975'te Gabon 2007'da ise Angola katıldı.
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